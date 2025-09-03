Der Lindenhof in Coswig ist Kulisse für die MDR-Sendung „Mitmachen statt meckern“. Doch das ist erst der Anfang. Bald soll von hier eine Live-Sendung im Fernsehen ausgestrahlt werden.

Letzter Handgriff am Lindenhof in Coswig: Eine massive Granitplatte wird am Eingang eingesetzt.

Coswig/MZ - Der Lindenhof am Markt in Coswig wirkt von außen eher unscheinbar: eine zweigeschossige Häuserzeile mit bröckelndem Putz und einem großen Holztor, wie man sie in vielen Städten findet. Doch hinter den Mauern eröffnet sich ein ganz anderes Bild. Ein großzügiger Saal mit hohen Decken, Kronleuchtern, Stuckverzierungen und einer Bühne, vor der hunderte Stühle Platz finden. Ein Raum, der über Jahrzehnte hinweg Veranstaltungen beherbergte. Ein Ort voller Erinnerungen, der bald im Mittelpunkt einer ganz besonderen landesweiten Aktion steht.