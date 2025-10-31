Mit Kopf- und Taschenlampe ausgestattet ging es für die MZ an die gruseligsten Orte im Saalekreis. Social-Media-Nutzer hatten zuvor Vorschläge geschickt. Welcher Ort den größten Gruselfaktor hat und welche Überraschung es gab.

Saalekreis - Düstere Orte gibt es im Saalekreis genug. Passend zu Halloween haben wir unsere Social-Media-Nutzer gefragt, wo es denn am gruseligsten ist. Dabei mussten einige Fußmärsche zurückgelegt werden, um ans Ziel zu kommen. Den weitesten Weg forderte die Bunkeranlage auf der Klobikauer Halde. Was am Tag sicher einen netten Spaziergang ergibt, ist im Dunkeln nicht ganz geheuer.