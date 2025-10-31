Der Markt für Einfamilienhäuser in Halle ist angespannt. Seit Jahren gibt es kaum noch Neubauten. Die Stadtverwaltung hat reagiert und will massiv gegensteuern. Für die Zukunft gibt es große Pläne.

Halle (Saale)/MZ. - Wer mal eine echte Herausforderung meistern möchte, der sollte versuchen, in Halle ein Einfamilienhaus zu kaufen. Oder noch besser: eins zu bauen. Das Häuserangebot in der Saalestadt ist winzig und teuer, Baugrundstücke gibt es praktisch gar nicht. Für die Stadt ist das ein Problem. Jedes Jahr wandern hunderte Menschen in den Saalekreis ab, weil sie dort noch Häusern finden. Halle verliert dadurch immer mehr Steuerzahler. Die Stadtverwaltung will gegensteuern und hat ambitionierte Pläne angestoßen. Wenn sie umgesetzt werden, sollte es in einigen Jahren nicht nur deutlich einfacher werden, in Halle ein Haus zu kaufen, es sollen sogar ganze neue Stadtviertel entstehen.