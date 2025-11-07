In vielen Betrieben fehlen Nachwuchs und Fachkräfte. Bei Bauer Elektroanlagen in Halle läuft die Ausbildung trotzdem gut. Was das Familienunternehmen anders macht und warum es seine Umsätze sogar steigern kann.

Trotz Fachkräftemangel und Krisenstimmung: Warum Bauer Elektroanlagen in Halle stark bleibt

Die 17-Jährige Charlotte Boeger (links) ist die einzige Frau in ihrer Ausbildungsgruppe.

Halle (Saale)/MZ. - Charlotte Boeger nimmt einen Spannungsprüfer in die Hand, um festzustellen, ob an der elektrischen Verteilung Spannung ansteht. Die 17-Jährige ist in ihrem ersten Lehrjahr als Elektronikerin für Energie- und Gebäudetechnik bei der Firma Bauer Elektroanlagen in Halle.