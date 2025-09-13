weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Siegfried Schulz lebt seit vielen Jahren in Hessen. Seinen 85. Geburtstag aber feiert er in Quedlinburg im Harz. Welche besondere Verbindung er zur Stadt hat.

Von Petra Korn 13.09.2025, 15:30
Siegfried Schulz hat eine ganz besondere Verbindung zu Quedlinburg. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Siegfried Schulz lebt seit Jahrzehnten in einer kleinen Stadt in Hessen im Dreieck zwischen Frankfurt am Main, Darmstadt und Aschaffenburg. Seinen 85. Geburtstag aber wollte er unbedingt in Quedlinburg feiern – in der Stadt, zu der er eine ganz besondere Verbindung hat.