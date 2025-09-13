Siegfried Schulz lebt seit vielen Jahren in Hessen. Seinen 85. Geburtstag aber feiert er in Quedlinburg im Harz. Welche besondere Verbindung er zur Stadt hat.

„Ich bin dankbar“: Jubilar aus Hessen will 85. Geburtstag unbedingt in Quedlinburg feiern

Quedlinburg/MZ. - Siegfried Schulz lebt seit Jahrzehnten in einer kleinen Stadt in Hessen im Dreieck zwischen Frankfurt am Main, Darmstadt und Aschaffenburg. Seinen 85. Geburtstag aber wollte er unbedingt in Quedlinburg feiern – in der Stadt, zu der er eine ganz besondere Verbindung hat.