An einem Tag Schulmädchen, am anderen Gespenst: Gina G. aus Bernburg ist seit zehn Jahren Cosplayerin und inzwischen bundesweit bekannt. Was sie am Hobby fasziniert.

So startet Cosplayerin aus Bernburg in der Szene durch

Gina aus Bernburg ist als Cosplayerin unter dem Namen G.M.G.-Cosplay bekannt.

Bernburg/MZ. - Spitze Ohren, goldene Krone und weiß-lila-schimmernde Perücke. Dazu ein weißes Kleid aus Gardinenstoff, mit dem sie aussieht wie eine Elfe. Doch so manche Fans von der Videospielserie „Mario und Luigi“ wissen, was hier am Schloss in Bernburg „herumspukt“, ist die weibliche Form von Boo, dem Schlossgespenst aus dem Spiel.