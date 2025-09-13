Kemberger Unternehmen sieht die schulische Ausbildung ihres Nachwuchses in Gefahr und bittet in Magdeburg dringend um Hilfe. Welche Reaktion das im Ministerium auslöst.

Die Dachdeckerei Albrecht auf der Ausbildungsmesse „Job Läuft“ in Wittenberg

Kemberg/MZ. - Jens und Nicole Schäfer reicht es. Sie stehen vor einem riesigen Problem, das sie allein nicht lösen können und sind mit ihrem Latein am Ende. Daher haben sie sich mit einem Brandbrief an das Bildungsministerium des Landes Sachsen-Anhalt gewandt, schildern darin ihre Sorgen und bitten um Hilfe.