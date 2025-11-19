Großeinsatz wegen eines Dachstuhlbrandes am Mittwochabend in der Innenstadt, in Sachen Bahn-Zentrale kommt ein charmantes, aber deutliches Nein aus Berlin, der HFC trifft nach dem Randale-Spiel im Frühjahr erstmals wieder auf Carl-Zeiss Jena: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 19. November 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 19. November 2025: Großeinsatz wegen Dachstuhlbrand +++ Bahn sagt Nein zu Halle +++ HFC-Ultras sauer vor Jena-Spiel

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Was passiert heute am Mittwoch, 19. November, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?

Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 18. November. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist neu am Mittwoch in Halle:

22.27 Uhr – Innenstadt: Großeinsatz wegen Dachstuhlbrand

Ein Feuer in einem Hinterhaus dort, wo früher Gelis Eroticmarkt auf der Packhofgasse in Halle war, sorgt am Mittwochabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Was bisher bekannt ist.

Großeinsatz wegen Dachstuhlbrand in der Innenstadt von Halle

Der Dachstuhlbrand im Hinterhaus an der Packhofgasse hält am Mittwochabend die Einsatzkräfte in Atem. (Foto: Marvin Matzulla)

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.

Lesen Sie heute von Katja Pausch: Staatsbesuch in Halle - Was macht der Bundeskanzler hier?

18.33 Uhr – Das ist der Podcast vom 19. November

Neues DHL-Logistikzentrum im Star Park nimmt Betrieb auf, die Bahn fühlt sich geschmeichelt von Halles Interesse, bleibt aber lieber in Berlin, trotz Topform droht HFC-Stürmer Malek Fakhro gegen Jena zu fehlen: Das und mehr zu hören gibt es im Podcast von Mittwoch, 19. November.

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

17.53 Uhr – Taxi-Not: Kaum noch Fahrer in der Nachtschicht

Steigende Kosten, lähmender Papierkram: Die Zahl der Taxiunternehmen in Sachsen-Anhalt geht rasant zurück. Für Fahrgäste im ländlichen Raum hat das bereits jetzt Folgen – und die spitzen sich immer weiter zu. „Die Branche verändert sich. Es gibt kaum noch Fahrer für die Nachtschicht“, sagt Winfried Bahr, Vorsitzender der Taxi & Mietwagengenossenschaft Halle, der MZ.

„Kaum noch Fahrer für die Nachtschicht“: Darum fahren in Sachsen-Anhalt immer weniger Taxis

Wer in Wernigerode (Harzkreis) unter der Woche spätabends ein Taxi braucht, ist häufig aufgeschmissen. So ist die Lage inzwischen in vielen Regionen Sachsen-Anhalts. (Foto: Elisabeth Köhli)

17.14 Uhr – HFC: Fakhro erzielt Traumtor für Libanon

Malek Fakhro glänzt erneut für den Libanon. Jetzt ruhen auch beim Halleschen FC große Hoffnungen auf den Angreifer. Darf er in Jena spielen?

Muss HFC-Stürmer Malek Fakhro trotz Topform in Jena auf die Bank?

Malek Fakhro (r.) ist formstärkster HFC-Stürmer. Droht ihm in Jena trotzdem die Bank? (Foto: Imago/Köhn)

Sie haben das Pokal-Derby Turbine gegen HFC verpasst? Dann finden Sie hier das Spiel noch mal in voller Länge. Und hier haben für Sie auch die Highlights zusammengestellt:

Die Highlights des Spiels HFC gegen Turbine Halle (Livestream: MGM Digital; Schnitt: C. Kadlubietz) (Livestream: MGM Digital; Schnitt: C. Kadlubietz) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

16.43 Uhr – Bob: Ein Hallenser mittendrin im Duell Friedrich/Lochner

Alexander Schüller, Anschieber aus Halle, hat fast alles gewonnen – doch ein Titel fehlt noch. Kann er sich bei den Spielen von Mailand und Cortina vollenden?

Wenn nur Olympia-Gold zählt... Der Hallenser Alexander Schüller ist Teil des größten Duells des Wintersports

Alexander Schüller will Olympia-Gold in Cortina d'Ampezzo. (Foto: IMAGO/Revierfoto)

16.11 Uhr – Ein Schotte feiert die WM-Quali in Halles Norden

Gregory Ward, der aus Schottland stammende Quartiermanager von Halle-Nord, ist ganz aus dem Häuschen. Grund ist die WM-Qualifikation seines Heimatlandes. Ward reagierte in Halle mit einer spontanen Aktion.

Eine Schotte in Halles Norden: Wie Gregory Ward die WM-Quali seiner Nationalmannschaft feiert

Gregory Ward (links, ohne Schottenrock) mit einem Freund aus der Heimat und zahlreichen weiteren Schotten beim Public Viewing in Stuttgart, wo Schottland zur EM 2024 spielte. (Foto: Ward)

15.07 Uhr – Star Park: DHL nimmt zweites Logiszentrum in Betrieb

Ein zweites DHL-Logistikzentrum hat im Star Park Halle die Arbeit aufgenommen. Bis es komplett ausgelastet ist, sollen weitere Arbeitsplätze entstehen.

Mehr als 450 Jobs - Neues DHL-Logistikzentrum im Stark Halle in Betrieb

Draufblick: Im Star Park Halle ist ein zweites Logistikzentrum der DHL-Tochter Supply Chain entstanden. (Foto: DHL)

14.51 Uhr – Nächster Einbruch auf einer Baustelle

Unbekannte haben nach Angaben der Polizei zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, an einer Baustelle an der L 170 in Schkopau einen Baucontainer aufgebrochen. Sie hätten auf bisher unbekannte Art und Weise das Vorhängeschloss entfernt und anschließend mehrere hochwertige Werkzeuge entwendet, unter anderem Bohrmaschinen und einen Stämmhammer. Der Gesamtschaden betrage etwa 7.800 Euro, heißt im Polizeibericht.

14.02 Uhr – So was es am Anfang in Heide-Nord

Vor 40 Jahren sind die ersten Mieter nach Heide-Nord in Halle gezogen - das letzte Plattenbaugebiet der Stadt, das zu DDR-Zeiten noch gebaut wurde. Außerhalb ihrer Wohnungen mussten sie lange auf Komfort verzichten. Bewohner kramen in Erinnerungen.

Zuerst ein „Betonkoller“ - Leser erinnern sich an die Anfänge von Halles jüngstem Plattenbaugebiet

Heide-Nord heute: Mittendrin ist die Heidering-Passage, das Einkaufszentrum, auf das die Bewohner lange warten mussten. (Foto: Steffen Schellhorn)

13.08 Uhr – Vorlesetag im Saalekreis

Am kommenden Freitag findet der bundesweite Vorlesetag statt. Auch im Saalekreis sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Unter anderem plant die Stadtbibliothek Landsberg um 14 Uhr ein Bilderbuchkino für Kinder ab vier Jahren, zudem gibt es vom 21. bis 27. November Aktionen für die fünften Klassen.

Die Bücherei Teutschenthal startet das Vorschul-Projekt „Bib.fit“ mit den Kindergärten aus Teutschenthal und Bennstedt. Im Planetarium Kanena in Halle beginnt eine Vorleseaktion 17 Uhr.

12.23 Uhr – Lohnsdorfer Kita im neuen Look

Aus einer kleinen Sanierungsmaßnahme in der Lohnsdorfer Kita wurde ein Mammutprojekt. Doch die umfassende Erneuerung bringt neue Hoffnung für den Standort. Und bei der offiziellen Einweihung wartete zudem eine besondere Überraschung auf die Einrichtung.>

Lohnsdorfer Kita strahlt in frischem Look - Einweihung endet mit einer Überraschung

Auch die Küche in der Lohnsdorfer Kita wurde im Rahmen der Sanierung erneuert. (Foto: Luisa König)

12.12 Uhr – Ein charmantes, aber klares Nein der Bahn

Charmant, aber deutlich: Während am Hauptbahnhof Halle noch die Pressekonferenz mit OB Alexander Vogt und seinem Erfurter Amtskollegen lief, kam aus Berlin schon die Absage der Deutschen Bahn: Man fühle sich sehr geschmeichelt vom Interesse an der Konzernzentrale, wolle dann aber doch lieber in der Hauptstadt bleiben.

11.04 Uhr – Streckennetz: Wie bunt wird der Bahnverkehr?

Ist die Länderbahn gekommen, um zu bleiben? Das Eisenbahn-Unternehmen, das ab Ende kommenden Jahres die nachfragestarke S-Bahn-Verbindung zwischen Halle und Leipzig betreiben wird, kann sich vorstellen, weitere Netze in Sachsen-Anhalt zu übernehmen. wichtige Netze werden im kommenden Jahr neu ausgeschrieben: Wie bunt wird künftig Sachsen-Anhalts Bahnverkehr?

Bahnverkehr: Warum es auf Sachsen-Anhalts Schienen bunt wird

Wo geht die Reise hin im Bahverkehr Sachsen-Anhalts? (Foto: IMAGO/Panama Pictures)

10.46 Uhr – Oper Halle setzt auf Advent

Die Oper Halle stimmt sich sehr bald mit mehreren Aktionen auf die Adventszeit ein. Am Freitag, 28. November, sind alle Zuschauer nach der Vorstellung von „Der Nussknacker“ (18 Uhr) eingeladen, gemeinsam mit Intendant Walter Sutcliffe, Ballettdirektor Michal und den Kindern der Ballettakademie den Weihnachtsbaum im Operncafé zu schmücken. Kinder der Ballettakademie haben Nussknacker gestaltet, die den Baum zieren.

Eine Jury kürt die drei schönsten Exemplare. Bereits ab 24. November wird das Opernhaus weihnachtlich geschmückt. Am selben Tag öffnet auch der Weihnachtsmarkt vor der Oper. Am Samstag, 29. November, verkaufen Walter Sutcliffe und Michal an der Theater- und Konzertkasse, Große Ulrichstraße 51, Tickets und kommen mit Besuchern ins Gespräch. Zum Programm gehört auch eine Lesestunde von „How the Grinch Stole Christmas“ zum Vorlesetag am 21. November im Operncafé.

10.21 Uhr – Wildschweine: Saalekreis warnt vor Verzehr

Der Saalekreis hat die Lebern von geschossenen Wildschweinen auf sogenannte Ewigkeitschemikalien untersuchen lassen. Das Ergebnis ist eindeutig und lässt die Verwaltung zur Warnung greifen.

Zu viel Chemie in den Wildschweinen: Saalekreis warnt vor Verzehr

Die PFAS-Konzentration in den Schweinlebern ist zu hoch. (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

10.06 Uhr – Illustrer Advent in der Geiststraße

Schönes und Nützliches aus Papier, Holz, Keramik und vieles mehr bieten bekannte hallesche Künstler beim „illustren Advent“ in Halles Innenstadt an. Wann der beliebte Markt öffnet und was ihn so besonders macht.

Weihnachtliches im heimeligen Hinterhof - Wie Kunst aus Halle den Adventsmarkt in der Geiststraße so besonders macht

Auf der Suche nach schönen Weihnachtsgeschenken? Im Atelier im Hof in der Geiststraße laden hallesche Künstler wieder zum „illustren Advent“. Dort werden Geschenkesucher garantiert fündig. (Foto: Katja Pausch)

9.44 Uhr – Nova: Neue Eventarena in Günthersdorf

Im Nova in Günthersdorf eröffnet am 22. November mit „Findora“ eine völlig neue Eventarena, die Besucher in einen mystischen Avatar-Wald entführt. Mit Kartbahn, Arcade-Games, Mixed-Reality-Arena und weiteren Attraktionen hat der Indoor-Freizeitpark viele Angebote zu bieten. Die MZ war vorab vor Ort, um diese zu testen.

Avatar-Wald und Mario-Kart-Feeling: Die neue Eventarena „Findora“ im Nova im großen MZ-Test

Die MZ testete vorab alle Attraktionen in der neuen Erlebniswelt Findora. Treffsicher zeigten sich die MZ-Mitarbeiter beim „Pferderennen“. (Foto: Katrin Sieler)

9.12 Uhr – Mansfelder Straße: Tram kollidiert mit Auto

In der Mansfelder Straße hat sich am Dienstag gegen 19.40 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Fahrer des abbiegenden Autos die vorfahrtsberechtigte Bahn übersehen haben. Die beiden Insassen des Autos erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus gebracht.

Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Bergedienst geborgen werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Während der Bergungsarbeiten kam es zu kurzzeitigen Behinderungen im öffentlichen Nah- und Fahrzeugverkehr.

8.01 Uhr – Welttoilettentag: Wo steht das schönste Klo?

Wo man so schön thronen kann und warum es den Welttoilettentag gibt. Welche Toiletten in Halle finden Sie schön oder schrecklich?

Schönste Toilette gesucht: Das goldene Klo von Halle

Vielleicht Halles schönstes Klo ist diese Damen-Toilette in einem Café. (Foto: Undine Freyberg)

7.26 Uhr – Axel Hacke in den Franckeschen Stiftungen

Der Autor Axel Hacke, bekannt unter anderem für seine Kolumne „Das Beste aus der Welt“, ist am kommenden Freitag, 18 Uhr in den Franckeschen Stiftungen zu Gast. Im Freylinghausen-Saal (Historisches Waisenhaus, Haus 1) spricht er in der Reihe „Persönlichkeiten im Gespräch“ zum Thema „Über das Sammeln und Ordnen“. Hacke stellt auch sein neues Buch „Wie fühlst Du Dich?“ vor. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, Bücher signieren zu lassen. Der Eintritt ist frei.

Der Schriftsteller Axel Hacke ist am Freitag in Halle zu Gast. (Foto: dpa)

6.53 Uhr – Blutspenden bei der MZ

Die MZ ruft am Dienstag, 2. Dezember, gemeinsam mit der Universitätsmedizin, dem Universitätsklinikum und dem Blutspendedienst zu einer Blutspendeaktion auf. In nur 30 bis 60 Minuten können Spenderinnen und Spender an diesem Tag zum Lebensretter werden. Möglich ist das zwischen 10 und 14.30 Uhr im Verlagshaus in der Delitzscher Straße 65.

Empfohlen wird, vor dem Termin ausreichend zu essen und zu trinken sowie den Personalausweis mitzubringen. Nach der Spende erhalten Teilnehmende eine Aufwandsentschädigung und einen 5-Euro-Gutschein für die MZ-Kantine. Anmeldungen zur Blutspende sind unter der E-Mail-Adresse [email protected] möglich.

Blutspenden ist am 2. Dezember im Verlagshaus an der Delitzscher Straße möglich. (Foto: Steffen Schellhorn)

6.28 Uhr – Wegen Jena: Halles Ultras sind sauer

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Jena und HFC wurde von Randale überschattet. Wie weit die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft sind.

Nach Randale im April: So bereiten sich Polizei und Carl Zeiss Jena auf das Derby gegen den HFC vor

Beim Duell im April randalierten Chaoten in Reihen der HFC-Fans in Jena. (Foto: IMAGO/Bild13)

6.12 Uhr – Noch höhere Miete: Amtsgericht gibt Vermieter recht

Im Streit um eine Mieterhöhung hat ein Mieter aus Halle vor Gericht den Kürzeren gezogen. Warum die Richter den Vermieter im Recht sehen.

Die höchste Miete im ganzen Block: Amtsgericht Halle gibt Wohnungsgenossenschaft recht

Mietshäuser in Halle: Nach einem Urteil des Amtsgerichtes dürfen Genossenschaften von einzelnen Mietern höhere Mieten verlangen, wenn der Mieter eine von anderen verlangte Erhöhung nicht akzeptiert. (Symbolfoto: dpa)

5.56 Uhr – Zentrale in Halle? Bahn wartet OB-Termin ab

Heute lädt Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt im Hauptbahnhof zum Pressetermin: Thema ist eine Initiativbewerbung um die Konzernzentrale der Deutschen Bahn. Was sagt eigentlich die Bahn selbst dazu? Die wartet sehr gespannt darauf, was Vogt heute zu sagen hat. Und auch Friedrich Merz hat eine Meinung.

Bahn-Zentrale nach Halle verlegen? Das sagt der Bundeskanzler dazu

Diese Visualisierung präsentierte die Stadt zuletzt als mögliche Entwicklung des RAW-Geländes hinter dem Hauptbahnhof. Auf dem Areal könnte auch die Deutsche Bahn ein Gebäude beziehen. (Visualisierung: Stadt Halle (Saale)/ EVG Halle-Saalekreis mbH)

Newsletter und Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.