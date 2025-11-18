Mit der Länderbahn tritt ein weiterer Zugbetreiber an, wichtige Netze werden im kommenden Jahr neu ausgeschrieben: Wie bunt wird künftig Sachsen-Anhalts Bahnverkehr?

Wo geht die Reise hin im Bahverkehr Sachsen-Anhalts?

Halle (Saale)/MZ - Ist die Länderbahn gekommen, um zu bleiben? Das Eisenbahn-Unternehmen, das ab Ende kommenden Jahres die nachfragestarke S-Bahn-Verbindung zwischen Halle und Leipzig betreiben wird, kann sich vorstellen, weitere Netze in Sachsen-Anhalt zu übernehmen.