  Warnung nach Jagd: PFAS-Chemikalien in Wildschwein-Lebensmitteln nachgewiesen

Grenzwerte für PFAS überschritten Zu viel Chemie in den Wildschweinen: Saalekreis warnt vor Verzehr

Der Saalekreis hat die Lebern von geschossenen Wildschweinen auf sogenannte Ewigkeitschemikalien untersuchen lassen. Das Ergebnis ist eindeutig und lässt die Verwaltung zur Warnung greifen.

Von Robert Briest Aktualisiert: 18.11.2025, 12:42
Die PFAS-Konzentration in den Schweinlebern ist zu hoch
Die PFAS-Konzentration in den Schweinlebern ist zu hoch (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Merseburg/MZ. - PFAS, kurz für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, gelten als sogenannte Ewigkeitschemikalien. Denn die langkettigen Moleküle bauen sich so gut wie nicht ab. Das ist vor allem problematisch, weil sie als toxisch und krebserregend gelten und in vielen Alltagsprodukten auftreten. Sie stecken in Fassadenfarben, in Schutzkleidung, in der Beschichtung von Pfannen sowie Pizzakartons. Und in den Wildschweinen im Saalekreis.