Der Anschieber aus Halle hat fast alles gewonnen – doch ein Titel fehlt noch. Kann er sich bei den Spielen von Mailand und Cortina vollenden?

Wenn nur Olympia-Gold zählt... Der Hallenser Alexander Schüller ist Teil des größten Duells des Wintersports

Cortina d'Ampezzo/MZ - Auch der Größte aller Zeiten, der Kaiser Franz des Bobsports, ist am Anfang ein Lernender. Was für seinen Anschieber aus Halle schmerzhafte Folgen hat. Francesco Friedrich, der so ziemlich jeden Rekord gebrochen hat, den sein rasanter Wintersport kennt, bereitet sich dieser Tage auf der neu gebauten Olympiabahn von Cortina d’Ampezzo vor - auf den ersten Weltcup am Wochenende, mehr noch auf die Winterspiele im Februar.