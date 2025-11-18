Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Jena und HFC wurde von Randale überschattet. Wie weit die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft sind.

Nach Randale im April: So bereiten sich Polizei und Carl Zeiss Jena auf das Derby gegen den HFC vor

Beim Duell im April randalierten Chaoten in Reihen der HFC-Fans in Jena.

Halle/MZ - Freitag, 20.20 Uhr, Flutlicht. Und die Frage: Was wird passieren? Das Duell in der Fußball-Regionalliga (die MZ überträgt live) zwischen Carl Zeiss Jena, formstark, und dem Halleschen FC, in tiefer Krise, ist nicht nur sportlich brisant. Nach der Randale beim letzten Aufeinandertreffen steht auch die Frage im Raum, ob es diesmal friedlich bleibt oder zu erneuten Ausschreitungen kommt.