Sandersdorf/MTU. Die SG Union Sandersdorf und der VFC Plauen haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Es waren schon 26 Minuten des Spiels vergangen, als Marius Ihbe mit einem Strafstoß für Sandersdorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Sandersdorfer konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Tyron Profis der Torschütze (36.).

In der 60. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Sandersdorfs Samyr Farkas konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VFC Plauen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 87 lenkte Farkas den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VFC Plauen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Hamella, Seifert, Brunner, Mehnert (90. Jauck), Sponholz, Ihbe, Scheibe (81. Nakano), Walter, Schnabel, Exner (71. Farkas)

VFC Plauen: Schulze – De Moura Beal, Tavares Ganime Bastos, Kämpfer (63. Burdusudis), Michalek, Hussain (63. Eichie), Schubert, Wagner (79. Glaser), Winter, Profis, Martynets

Tore: 1:0 Marius Ihbe (26.), 1:1 Tyron Profis (36.), 2:1 Samyr Farkas (72.), 2:2 Samyr Farkas (87.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Paul Drößler, Johannes Drößler; Zuschauer: 125