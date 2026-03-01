Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Dessauer SV 97 heimste die JSG Lutherkicker am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Wittenberg/MTU. Die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Gleich nach Anpfiff schoss Caleb Marcellus Dorn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Die JSGer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Spieler Nummer 3 der Torschütze (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

54. Minute JSG Lutherkicker auf Augenhöhe mit Dessauer SV 97 – 1:1

In der 84. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Die JSG Lutherkicker steckte einmal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte die JSG Lutherkicker noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Paul Zager (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die JSGer Mannschaft erzielen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Mateus, Trenkhorst (46. Schneegaß), Grabo, Mrasek, Henze (44. Jenzsch), Zager, Dorn, Kautzsch, Zwarg, Jentzsch

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15