Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unfassbaren 14:1 (5:1) fegte die Mannschaft des 1. FC Zeitz die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag vom Spielfeld.

Zeitz/MTU. 14 mal hat der 1. FC Zeitz am Sonntag gegen die Rivalen aus Wörmlitz-Böllberg eingenetzt. 14:1 (5:1) für die Zeitzer.

Julius Christopher Rolke traf für den 1. FC Zeitz in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Philip Mike Rieger (19.) erzielt wurde.

1. FC Zeitz liegt in Minute 19 2:0 vorn

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Artion Hajrizaj. Lucas Müller konnte in Minute 22 einnetzen und Schulze legte in Minute 26 und 32 nach. Es sah nicht gut aus für die TSG Wörmlitz-Böllberg. In Minute 39 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Acht mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Hallenser. Spielstand 13:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Medovkin den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 14:1 festigte (84.). Damit war der Erfolg der Zeitzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – TSG Wörmlitz-Böllberg

1. FC Zeitz: Pechmann – Rolke (53. Abdullahi Hassan), Reiche (53. Medovkin), Felgenträger, Kämpfe (61. Nerea), Thäle, Michel (21. Schubert), Rieger, Müller, Schröter, Rothe

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Funke, Redzhebov, Ölmez, Ouedraogo, Abo Zamr, Haase, Schulze

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (18.), 2:0 Philip Mike Rieger (19.), 3:0 Lucas Müller (22.), 4:0 Lennie Kämpfe (26.), 5:0 Lennie Kämpfe (32.), 5:1 Ben Louis Schulze (39.), 6:1 Lennie Kämpfe (49.), 7:1 Yaroslav Medovkin (57.), 8:1 Jonas Felgenträger (58.), 9:1 Lennie Kämpfe (61.), 10:1 Fabrice Rothe (77.), 11:1 Ali Abdullahi Hassan (80.), 12:1 Leon Thäle (81.), 13:1 Fabrice Rothe (81.), 14:1 Yaroslav Medovkin (84.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 30