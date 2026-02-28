Fußball-Landesklasse 3: Der Heimvorteil half dem Quedlinburger SV am Samstag nicht, als er sich vor 55 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen die Germania Wernigerode geschlagen geben musste.

Quedlinburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Steffen Morcinek. Der Trainer von Quedlinburger musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Wernigerode beobachten.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Sebastian Seil (Germania Wernigerode) netzte in der 6. Minute der zweiten Spielhälfte (51.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Quedlinburger SV gerät 0:2 ins Hintertreffen – 66. Minute

21 Minuten nach der Pause konnte Justin Sölle (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 2:0 gingen die Wernigeroder als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Quedlinburger SV wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 72 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der Germania Wernigerode beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – Germania Wernigerode

Quedlinburger SV: Demchenko – Stertz (79. Beti), Pathak, Deiters (62. Rink), Rosplesch (62. Bode), Steller, Hamann, Pflug, D. Arbeiter, R. S. Arbeiter, Möller (75. Spannaus)

Germania Wernigerode: Kubanek – Thiel (46. Sölle), Müller (84. Stechhahn), Wypior (86. Kugenbuch), Hahne, Seil, Hahne, Mock, Deunert, Seil, Seil

Tore: 0:1 Sebastian Seil (51.), 0:2 Justin Sölle (66.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Matti Pieles, Ralf Pitt; Zuschauer: 55