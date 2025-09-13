Leser helfen weiter, den Stadtplan der Verkaufskultur vergangener Zeiten zu füllen. Das ist mit vielen Erinnerungen verbunden, aber auch mit Fragen. Wie der Zufall weiterhilft.

In Zeitz gab es Geschäfte in fast allen Straßen: Wie der Zufall bei der Suche hilft

Auch in der Unterstadt, hier in der Wasservorstadt gab es früher viele Geschäfte - sogar da, wo man sie nicht vermutete, wie an dere Fotos zeigen.

Zeitz/MZ. - Wer heute durch die Schillerstraße in Zeitz geht, denkt nicht unbedingt darüber nach, ob es hier je Geschäfte gab. Es gab sie. In vielen Straßen, die heute reine Wohnstraßen sind, gehörte der Tante-Emma-Laden dazu. Das berichteten in den letzten Wochen immer wieder Leser. Geschäfte, die es früher einmal gab in Zeitz, das beschäftigt viele Leser. Auch Rainer Oberländer.