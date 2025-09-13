Ein Stadtrat hatte an der B185 einen neuralgischen Punkt in Sachen Sicherheit entdeckt. Nun steht dort zumindest ein Warnschild.

An der B 185 zwischen Alten und Mosigkau - Neues Verkehrsschild soll Radfahrer mehr schützen

Radfahrer sollen die B 185 nun sicherer queren können.

Dessau-Rosslau/MZ/DAG. - Auf der Bundesstraße 185 zwischen Dessau-Alten und Mosigkau sollen kürzlich aufgestellte Verkehrszeichen mit dem Hinweis „Achtung Radfahrer“ für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Angeregt hat die Aufstellung der Zeichen in beiden Fahrtrichtungen der Mosigkauer Ortschaftsrat Jakob Uwe Weber im Mai dieses Jahres.