An einer Überfahrt An der B 185 zwischen Alten und Mosigkau - Neues Verkehrsschild soll Radfahrer mehr schützen
Ein Stadtrat hatte an der B185 einen neuralgischen Punkt in Sachen Sicherheit entdeckt. Nun steht dort zumindest ein Warnschild.
Dessau-Rosslau/MZ/DAG. - Auf der Bundesstraße 185 zwischen Dessau-Alten und Mosigkau sollen kürzlich aufgestellte Verkehrszeichen mit dem Hinweis „Achtung Radfahrer“ für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Angeregt hat die Aufstellung der Zeichen in beiden Fahrtrichtungen der Mosigkauer Ortschaftsrat Jakob Uwe Weber im Mai dieses Jahres.