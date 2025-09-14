Krönung zum Winzerfest in Freyburg Akt der Freude und der Tränen - Emma geht, Paula I. kommt
Das Weinanbaugebiet Saale-Unstrut hat mit der 28-jährigen Paula Löber eine neue Weinkönigin. Ihre Vorgängerin Emma Meinhardt würdigt das Ehrenamt. Zum Höhepunkt des Winzerfestes wird es emotional.
Aktualisiert: 14.09.2025, 16:08
Freyburg - Freyburg ist erwacht. Der Sicherheitsdienst steht auf der Brückenstraße parat. Händler bereiten auf dem Kirchplatz ihre Stände vor. In der Bäckerei gegenüber dem Rathaus ist einiges los. Tag drei des Winzerfestes und auf dem Marktplatz sitzen schon die Ersten auf den Bänken nahe der Bühne.