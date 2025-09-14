Das Weinanbaugebiet Saale-Unstrut hat mit der 28-jährigen Paula Löber eine neue Weinkönigin. Ihre Vorgängerin Emma Meinhardt würdigt das Ehrenamt. Zum Höhepunkt des Winzerfestes wird es emotional.

Akt der Freude und der Tränen - Emma geht, Paula I. kommt

Die neue Saale-Unstrut-Gebietsweinkönigin Paula Löber erhält von ihrer Vorgängerin Emma Meinhardt die Krone. Im Hintergrund: Patrick Puhlmann, Landrat des Altmarkkreises, wo die 28-Jährige geboren und aufgewachsen ist.

Freyburg - Freyburg ist erwacht. Der Sicherheitsdienst steht auf der Brückenstraße parat. Händler bereiten auf dem Kirchplatz ihre Stände vor. In der Bäckerei gegenüber dem Rathaus ist einiges los. Tag drei des Winzerfestes und auf dem Marktplatz sitzen schon die Ersten auf den Bänken nahe der Bühne.