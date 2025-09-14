Winzerfest in Freyburg So bunt war der Umzug - Die schönsten Bilder aus der Weinstadt

Nach der Krönung der neuen Weinkönigin fand am Sonntag der zweite Höhepunkt des diesjährigen Winzerfestes in Freyburg statt: der Umzug, an dem sich mehr als 40 Bilder beteiligten.