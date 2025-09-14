Winzerfest in Freyburg So bunt war der Umzug - Die schönsten Bilder aus der Weinstadt
Nach der Krönung der neuen Weinkönigin fand am Sonntag der zweite Höhepunkt des diesjährigen Winzerfestes in Freyburg statt: der Umzug, an dem sich mehr als 40 Bilder beteiligten.
Freyburg/cm - Farbenprächtig und sinnenfreudig: Am Sonntagnachmittag bildete nach der Krönung der neuen Weinkönigin Paula Löber der Festumzug den zweiten Höhepunkt des diesjährigen Freyburger Winzerfestes. Mehr als 40 Bilder zeigten Geschichte und Gegenwart sowie die Vielfalt der Weinregion.