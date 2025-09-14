In der Landesklasse 5 brillierten die Vertreter aus Mansfeld-Südharz am Wochenende. Hettstedt und Lüttchendorf feierten ihre ersten Saisonsiege, Stedten holte einen Punkt in Dölau.

Lüttchendorf und Hettstedt schocken Favoriten und sichern sich die ersten Saisonsiege

Tom Wienholz vom FC Hettstedt (blau) überzeugte erneut durch seine pfeilschnellen Antritte.

Hettstedt/mz. - Die Vereine aus Mansfeld-Südharz haben am Wochenende in der Landesklasse beachtliche Ergebnisse erzielt. Die MZ fasst die Partien von Stedten, Hettstedt und Lüttchendorf zusammen: