  4. Fußball Landesklasse 5: Lüttchendorf und Hettstedt schocken Favoriten und sichern sich die ersten Saisonsiege

In der Landesklasse 5 brillierten die Vertreter aus Mansfeld-Südharz am Wochenende. Hettstedt und Lüttchendorf feierten ihre ersten Saisonsiege, Stedten holte einen Punkt in Dölau.

Von Sebastian Möbius 14.09.2025, 18:07
Tom Wienholz vom FC Hettstedt (blau) überzeugte erneut durch seine pfeilschnellen Antritte.
Tom Wienholz vom FC Hettstedt (blau) überzeugte erneut durch seine pfeilschnellen Antritte. (Foto: Janek Grothaus)

Hettstedt/mz. - Die Vereine aus Mansfeld-Südharz haben am Wochenende in der Landesklasse beachtliche Ergebnisse erzielt. Die MZ fasst die Partien von Stedten, Hettstedt und Lüttchendorf zusammen: