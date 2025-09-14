Fußball Landesklasse 5 Lüttchendorf und Hettstedt schocken Favoriten und sichern sich die ersten Saisonsiege
In der Landesklasse 5 brillierten die Vertreter aus Mansfeld-Südharz am Wochenende. Hettstedt und Lüttchendorf feierten ihre ersten Saisonsiege, Stedten holte einen Punkt in Dölau.
14.09.2025, 18:07
Hettstedt/mz. - Die Vereine aus Mansfeld-Südharz haben am Wochenende in der Landesklasse beachtliche Ergebnisse erzielt. Die MZ fasst die Partien von Stedten, Hettstedt und Lüttchendorf zusammen: