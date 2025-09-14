Neuzugang der Burgenländer war zum Saisonauftakt gegen Köthen (noch) nicht spielberechtigt. Godon rettet knappen Sieg beim Aufsteiger. Regionalliga-Frauen des HCB starten erfolgreich. Auch die anderen Mannschaften des Clubs gewinnen.

Warum die HCB-Männer in der Regionalliga zwei Punkte gewinnen und zwei verlieren

Olivia Herrmann (l.), hier in einem Testspiel, war mit neun Toren erfolgreichste Werferin der HCB-Frauen in Niederndodeleben.

Naumburg. - Das Debüt des neuen Trainers der Regionalliga-Handballerinnen des HC Burgenland ist geglückt: Mit 36:30 setzten sich die Schützlinge von Christian Hübner am späten Sonntagnachmittag beim TSV Niederndodeleben im Bördekreis durch.