  4. Burgenland-Frauen starten erfolgreich: Warum die HCB-Männer in der Regionalliga zwei Punkte gewinnen und zwei verlieren

Neuzugang der Burgenländer war zum Saisonauftakt gegen Köthen (noch) nicht spielberechtigt. Godon rettet knappen Sieg beim Aufsteiger. Regionalliga-Frauen des HCB starten erfolgreich. Auch die anderen Mannschaften des Clubs gewinnen.

Von Torsten Kühl 14.09.2025, 19:10
Olivia Herrmann (l.), hier in einem Testspiel, war mit neun Toren erfolgreichste Werferin der HCB-Frauen in Niederndodeleben.
Olivia Herrmann (l.), hier in einem Testspiel, war mit neun Toren erfolgreichste Werferin der HCB-Frauen in Niederndodeleben. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg. - Das Debüt des neuen Trainers der Regionalliga-Handballerinnen des HC Burgenland ist geglückt: Mit 36:30 setzten sich die Schützlinge von Christian Hübner am späten Sonntagnachmittag beim TSV Niederndodeleben im Bördekreis durch.