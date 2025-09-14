Längst ein allgegenwärtiger Trend: Eine bestens besuchte Veranstaltung im Alten Rauhaus Bad Kösen klärt über Alltagsnutzen und mögliche Gefahren auf und lädt zum Ausprobieren am eigenen Smartphone oder Tablet ein.

Tolle Rezepte für Künstliche Intelligenz? Was fünf Senioren im Ü70-Alter zum Thema sagen

Volle Hütte im Alten Rathaus Bad Kösen: Zu der von der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (Lagfa) geförderten Informationsveranstaltung konnte Dozentin Christiane Scherch fast 40 vornehmlich ältere Teilnehmer begrüßen. Ein weiterer Infonachmittag findet am 22. Oktober um 14 Uhr in der Volkshochschule Naumburg statt.

Bad Kösen - Klar hatten sie in den Medien schon viel über Künstlicher Intelligenz (KI) gehört und gelesen – aber hier wurde das Thema ganz greifbar und konkret. „Nennen Sie mir doch spontan einfach mal ein paar Zutaten, aus denen uns die KI ein leckeres Drei-Gänge-Menü vorschlagen und aufschreiben soll“, ermunterte die freiberufliche Technikberaterin Christiane Scherch die knapp 40 Teilnehmer einer über zwei Abende gehenden Informationsveranstaltung im Alten Rathaus Bad Kösen.