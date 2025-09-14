Infoveranstaltung zu KI, ChatGPT, Gemini & Co. Tolle Rezepte für Künstliche Intelligenz? Was fünf Senioren im Ü70-Alter zum Thema sagen
Längst ein allgegenwärtiger Trend: Eine bestens besuchte Veranstaltung im Alten Rauhaus Bad Kösen klärt über Alltagsnutzen und mögliche Gefahren auf und lädt zum Ausprobieren am eigenen Smartphone oder Tablet ein.
Aktualisiert: 14.09.2025, 17:11
Bad Kösen - Klar hatten sie in den Medien schon viel über Künstlicher Intelligenz (KI) gehört und gelesen – aber hier wurde das Thema ganz greifbar und konkret. „Nennen Sie mir doch spontan einfach mal ein paar Zutaten, aus denen uns die KI ein leckeres Drei-Gänge-Menü vorschlagen und aufschreiben soll“, ermunterte die freiberufliche Technikberaterin Christiane Scherch die knapp 40 Teilnehmer einer über zwei Abende gehenden Informationsveranstaltung im Alten Rathaus Bad Kösen.