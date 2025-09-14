Zum ersten Mal findet ein solcher Turmlauf statt. Wofür das Startgeld verwendet wird und wer der schnellste Läufer war.

Läufer rennen den steilen Turm der Martinskirche in Bernburg nach oben

Julian Schilling hat die 134 Stufen in gut 42 Sekunden bewältigt.

Bernburg/MZ - 134. So viele Stufen sind es bis zur Aussichtsplattform des Kirchturms der Martinskirche in Bernburg. Die Läufer, die am Freitag diese Stufen nach oben gerannt sind, haben sie unterwegs aber vermutlich nicht gezählt. Denn in erster Linie wollten sie die Stufen möglichst schnell nach oben laufen.