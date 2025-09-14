weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Für den guten Zweck: Läufer rennen den steilen Turm der Martinskirche in Bernburg nach oben

Für den guten Zweck Läufer rennen den steilen Turm der Martinskirche in Bernburg nach oben

Zum ersten Mal findet ein solcher Turmlauf statt. Wofür das Startgeld verwendet wird und wer der schnellste Läufer war.

Von Susanne Schlaikier 14.09.2025, 18:59
Julian Schilling hat die 134 Stufen in gut 42 Sekunden bewältigt.
Julian Schilling hat die 134 Stufen in gut 42 Sekunden bewältigt. Susanne Schlaikier

Bernburg/MZ - 134. So viele Stufen sind es bis zur Aussichtsplattform des Kirchturms der Martinskirche in Bernburg. Die Läufer, die am Freitag diese Stufen nach oben gerannt sind, haben sie unterwegs aber vermutlich nicht gezählt. Denn in erster Linie wollten sie die Stufen möglichst schnell nach oben laufen.