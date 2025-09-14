Den ganzen Sonntag über und noch bis in den Abend findet das Fontäne-Fest in Halle statt. Eines der Highlights folgt zum Schluss.

Fontäne auf der Ziegelwiese sprudelt endlich wieder in aller Schönheit - und leuchtet

Die Fontäne am Sonntagabend: Die Illumination war der krönende Abschluss des Fontäne-Fests.

Halle (Saale)/MZ - Das Fontäne-Fest lockte am Sonntag zahlreiche Besucher an. Es dauerte denn auch seine Zeit, um am Nachmittag durch die Menschenmenge hindurch einmal den großen Teich zu umrunden.

Bei Halles größtem ehrenamtlich organisierten Fest wurde den Besuchern links und rechts des Weges aber auch viel geboten. Angefangen vom Bücherstand mit gebrauchten Schmökern zum Niedrigpreis über diverse Essensstände bis hin zu Theateraufführungen und dem Programm auf der großen Bühne. Als Bonus gab es noch das schönste Spätsommerwetter.

Rund um die Fontäne findet an diesem Sonntag das Fontänefest statt. Foto: Denny Kleindienst

So schickte Theresa Patschäke ihr neun Monate altes Hündchen Freddy dann auch zur Abkühlung in den Teich. Für Erfrischung bei den Besuchern sorgte derweil der feine Nieselregen, der von der Fontäne auf die Menschen fiel. Und die Fontäne: Sie stand bei all dem Angebot rundherum trotzdem im Mittelpunkt. Um sie herum fand das Fest statt. Doch sie war der Fixpunkt. Wie schön war es, sie nun endlich wieder sprudeln sehen zu können! Unzählige Fotoaufnahmen der Besucher waren der Beweis.

Hündchen Freddy nutzte die Gelegenheit für eine Erfrischung. Foto: Denny Kleindienst

Zum Abschluss des Fontäne-Festes folgte gegen 19.45 Uhr dann die sehenswerte Illumination des riesigen Wasserstrahls.