Fontäne-Fest in Halle Fontäne auf der Ziegelwiese sprudelt endlich wieder in aller Schönheit - und leuchtet
Den ganzen Sonntag über und noch bis in den Abend findet das Fontäne-Fest in Halle statt. Eines der Highlights folgt zum Schluss.
Halle (Saale)/MZ - Das Fontäne-Fest lockte am Sonntag zahlreiche Besucher an. Es dauerte denn auch seine Zeit, um am Nachmittag durch die Menschenmenge hindurch einmal den großen Teich zu umrunden.
Bei Halles größtem ehrenamtlich organisierten Fest wurde den Besuchern links und rechts des Weges aber auch viel geboten. Angefangen vom Bücherstand mit gebrauchten Schmökern zum Niedrigpreis über diverse Essensstände bis hin zu Theateraufführungen und dem Programm auf der großen Bühne. Als Bonus gab es noch das schönste Spätsommerwetter.
So schickte Theresa Patschäke ihr neun Monate altes Hündchen Freddy dann auch zur Abkühlung in den Teich. Für Erfrischung bei den Besuchern sorgte derweil der feine Nieselregen, der von der Fontäne auf die Menschen fiel. Und die Fontäne: Sie stand bei all dem Angebot rundherum trotzdem im Mittelpunkt. Um sie herum fand das Fest statt. Doch sie war der Fixpunkt. Wie schön war es, sie nun endlich wieder sprudeln sehen zu können! Unzählige Fotoaufnahmen der Besucher waren der Beweis.
Zum Abschluss des Fontäne-Festes folgte gegen 19.45 Uhr dann die sehenswerte Illumination des riesigen Wasserstrahls.