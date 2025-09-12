Burgenland-Frauen starten unter ihrem neuen Trainer Christian Hübner in die Regionalliga-Saison. Männer müssen zum Aufsteiger.

Auftakt nur mit Mini-Kader: Wo die HCB-Flaggschiffe am Sonntag gefordert sind

Der neue Coach der Regionalliga-Handballerinnen des HCB, Christian Hübner, am Rande eines Vorbereitungsspiels im Gespräch mit Anne Löbnitz aus der zweiten Mannschaft der Burgenländerinnen. Wenn das neue Outfit eingetroffen ist, wird Hübner sicher auch ein Shirt mit den richtigen Initialen bekommen.

Plotha. - Christian Hübner ist einigermaßen zufrieden mit der Saisonvorbereitung. „Wir waren in den Testpartien nicht immer siegreich, aber es ging ums Einspielen, ums Ausprobieren, zum Beispiel, mal mit der siebenten Feldspielerin oder der vierten Rückraumakteurin zu agieren“, sagt der neue Coach der Regionalliga-Handballerinnen des HC Burgenland. Das Team habe sich in den vergangenen zwei Monaten weiterentwickelt, und das sei das vorrangige Ziel seiner bisherigen Arbeit gewesen, so der Nachfolger des Rumänen Cristian Telehuz, dessen Vertrag nicht verlängert worden war.