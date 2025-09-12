KiKA überträgt am Freitagabend, den 12. September, live die ZDF-Kindernachrichten „logo!“ von der Pestalozzi-Schule in Wittenberg. Warum die Förderschule ausgewählt wurde und wann die Sendung im Fernsehen läuft.

Wittenberg/MZ - Großer Auftritt für die Förderschule „Pestalozzi“ in Wittenberg: Am Freitag, den 12. September, überträgt der Fernsehsender KiKA ab 19.25 Uhr eine Live-Sendung der ZDF-Kindernachrichten „logo!“ direkt vom Schulhof. Die Schule ist damit eine von bundesweit 16 Stationen der sogenannten „logo!-Tour“, die innerhalb von 16 Tagen in allen Bundesländern Halt macht.

Die Pestalozzi-Schule hatte sich mit ihrer Tier-AG für die Teilnahme beworben und sich gegen mehr als 400 andere Einrichtungen durchgesetzt. Rund 25 verschiedene Tierarten, von Schlangen über Bartagamen bis zu seltenen Krokodilmolchen, sind dort Teil des pädagogischen Konzepts. „Wir vermitteln damit nicht nur Wissen, sondern auch einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt“, sagt Schulleiterin Romy Kronjäger.

Vor Ort kann die Liveübertragung nicht besucht werden, weil die Plätze bereits ausgebucht sind. Zuschauer können die Sendung jedoch bundesweit im Fernsehen auf KiKA verfolgen. Rund 50 Mitarbeitende des ZDF-Teams sind für die Produktion in Wittenberg im Einsatz.