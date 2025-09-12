Die InfraLeuna bereitet einem verdienten Mitarbeiter einen besonderen Abschied. Roland Herfurth hat den Eisenbahnbetrieb auf dem Chemiestandort entscheidend mitgeprägt. Ganz von den Loks lassen, kann der frische Rentner noch nicht.

Der doppelte Roland: Eine Lok zum Abschied in die Rente

Elf Loks hat die InfraLeuna im Bestand, eine trägt nun den Vornamen von Roland Herfurth.

Leuna/MZ. - Andere kriegen einen Blumenstrauß oder einen Gutschein fürs Gartencenter, wenn sie in Rente gehen. Roland Herfurth hat eine Lok bekommen. Nein, nicht als Besitz, aber als Widmung. Die „Roland“, eine Rangierlok der Baureihe G765, fährt nun über den Chemiestandort Leuna. Dort werden sich die „Roland“ und der Roland begegnen, denn trotz Renteneintritt arbeitet der Maschinenbauer noch weiter; zu groß ist die Leidenschaft für Bahn und Technik.