Die Aufarbeitung des Unfalls zwischen Naumburg und Schönburg geht weiter. Was erneut vor Gericht verhandelt wird und was nicht. Zudem: Warum die Landesbaubehörde von der Petition des Schönburger Bürgermeisters wenig beeindruckt scheint.

Tragischer Unfall kommt erneut vor Gericht, Leitplanken sollen auf L 204 Wiederholung verhindern

Im Frühjahr gab es eine Begehung der Unfallstelle. Die Erkenntnis, dass Leitplanken nötig sind, wurde aber von der Landesstraßenbaubehörde nicht geteilt. Und dabei ist es auch geblieben.

Schönburg. - Die Angehörigen werden das Schicksal und den Schmerz ein Leben lang mit sich tragen müssen, doch auch juristisch und politisch ist der tragische Unfall in der Nacht zum 1. Juli 2024 auf der L204 zwischen Naumburg und Schönburg noch nicht endgültig aufgearbeitet. Drei junge Menschen waren damals auf der Heimfahrt vom Kirschfest ums Leben gekommen.