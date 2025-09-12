Zeitz/MZ. - Von der westafrikanischen Küste über Portugal nach Zeitz. Das ist aktuell die Station für die beiden Stürmer Jailson Gomes Nobre (25 Jahre) und Issuf Djabi Sauane (23), die seit dieser Saison für den 1. FC Zeitz in der Fußball-Landesliga, Staffel Süd spielen. „Wir mussten die Abgänge von Yuriy Dimitriev und bedingt von Khemgin Solivani kompensieren. Da passte es gut, dass die im Sommer hier zum Probetraining da waren. Sind beide definitiv gute Spieler“, freut sich Trainer Maik Kunze über die Verstärkungen. Er schätzt das Niveau der beiden Neuzugänge sogar auf mindestens Verbands- bedingt sogar auf Oberliga-Niveau ein.

Breite Unterstützung

Geboren sind die beiden Portugiesen in Guinea Bissau, einem kleinen Küstenland im westlichen Afrika. Mit 16 Jahren ging Gomes Nobre dann nach Portugal, spielte Fußball in der Jugend von Benfica Lissabon und dem FC Porto. „Ich bin immer als Fußballer gefördert worden, nach der Schule ging es direkt auf den Platz, jeden Tag“, sagt der 25-Jährige. Sein Kumpel Issuf Djabi Sauane kam ein Jahr später nach Portugal, sagt von sich selber, dass er mit dem Ball am Fuß geboren sei. „Ich kam nach Portugal, weil mein Vater dort als Arzt arbeiten wollte“, erzählt er. Auch der 23-Jährige war dort bereits in größeren Vereinen als Jugendlicher mit dem Ball aktiv.

Mittlerweile haben beide auch die portugiesische Staatsbürgerschaft und wurden von ihrem Landsmann Isaque Diaz nach Zeitz vermittelt. „Ich hoffe, dass es den beiden bei uns so gut gefällt, dass sie Zeitz weiterempfehlen. Wir könnten noch einen großgewachsenen Abwehrspieler gebrauchen“, sagt Vorstandsmitglied Uwe Kraneis. Bei ihm privat sind die beiden aktuell untergebracht. Aber ab Anfang Oktober bekommen die portugiesischen Stürmer eine Wohnung in der Zeitzer Innenstadt kostenfrei zur Verfügung gestellt. Nur die Nebenkosten müssen selbst getragen werden.

Issuf Djabi Sauane (2. v. l.) traf bereits für den 1. FC Zeitz. Foto: K. Höppner

Dafür verantwortlich ist Dennis Kahl, Geschäftsführer von Klingberg Immobilien in der Elsterstadt. Zwei hochwertige Fahrräder haben Jailson Gomes Nobre und Issuf Djabi Sauane auch schon von dem Unternehmen bekommen, damit sie es immer rechtzeitig zum Training und zu den Spielen schaffen. „Wir machen viel für die Region und für den Sport hier. Da war uns die Unterstützung eine Selbstverständlichkeit“, sagt Kahls Ehefrau Ricarda. Und selbstverständlich sei man auch Mitglied beim 1. FC Zeitz. „So junge, internationale Spieler können der Stadt nur gut tun. Wenn sie den Club voranbringen, dann auch die Stadt Zeitz“, freut sich Bürgermeisterin Katrin Weber über die Verpflichtung.

Spieler können dem FC helfen

Trainer Maik Kunze geht das Ganze natürlich ein wenig langsamer an. „Das Problem ist die aktuelle Sprachbarriere, aber daran arbeiten wir. Ansonsten müssen sie sich noch weiterentwickeln. Aber wir erhoffen uns viele gute Aktionen von den beiden in der Zukunft“, spricht er von anderen Taktik-Gedanken in Deutschland als in Portugal. Aktuell hat nach vielen Toren in den Vorbereitungsspielen lediglich Djabi Sauane für das einzige Saisontor der Zeitzer beim 1:3 in Gräfenhainichen gesorgt. Aufgrund eines 0:4 zum Saionauftakt gegen Farnstädt steht der amtierende Vizemeister der Landesliga derzeit auf dem letzten Tabellenplatz.

Doch das wird garantiert nicht so bleiben. Das hat schon die Begegnung am dritten Spieltag in Arnstedt gezeigt, welche am vergangenen Freitag kurz vor Schluss wegen Ausfalls des Flutlichts abgebrochen werden musste. Da führte Zeitz mit 1:0. Allerdings nicht durch ein portugiesisches Tor, sondern durch das von Lukas Pellmann. Aber Uwe Kraneis ist sich sicher, „dass uns die beiden sicher weiterhelfen werden. Das sind Unterschiedsspieler, sowas hatten wir beim 1. FC Zeitz noch nicht gehabt.“

Verträge haben Jailson Gomes Nobre und Issuf Djabi Sauane beim 1. FC Zeitz erst einmal nur für ein Jahr, länger könne man die beiden wohl auch nicht halten, ist sich Uwe Kraneis ziemlich sicher.