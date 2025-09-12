Frisches Brot aus dem historischem Backofen gibt es wieder am Samstag, 13. September, in Streetz zu genießen.

Streetz heizt wieder den Backofen an - Traditionelles Backhausfest steht vor 24. Auflage

Zum 24. Mal wird der alte sanierte Backofen am Dorfteich in Streetz angefeuert. Darum kümmern sich die Mitglieder des Backofenvereins. Doch neben dem frischgebackenen Brot können sich Besucherinnen und Besucher auch auf selbstgebackenen Kuchen, Getränke und Grillgut freuen.

In der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr werden an diesem Tag auf dem Dorfplatz und rund um den Dorfteich außerdem regionale Erzeuger und Händler gärtnerische und landwirtschaftliche Produkte, Keramikwaren, Hausschlachteprodukte, Säfte und Weine sowie Fisch, Käse, Honig, Senf, Öle und anderes anbieten. Auch Speckkuchen und vielerlei Blechkuchen sind zu haben. Beides wird von den Streetzer Landfrauen gebacken.

Für ein buntes Showprogramm sorgt zudem der Roßlauer Karneval Club. Für die kleinen Gäste gibt es neben Ponyreiten, einer Hüpfburg und Kinderschminken viel zu entdecken und auszuprobieren.