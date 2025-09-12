In der Kröllwitzer Talstraße sind Bagger angerückt und haben an einem der letzten drei Fischerhäuser Teile des Dachgiebels abgerissen. Was die Kröllwitzer befürchten, wie sich die Stadt dazu äußert und was sich ein prominenter hallescher Künstler wünscht.

Zerstörter Giebel: Soll eins der letzten verbliebenen historischen Fischerhäuser in der Kröllwitzer Talstraße abgerissen werden? Das befürchten zumindest die Anwohner.

Halle (Saale)/MZ. - Baulärm hat am Donnerstagvormittag die Anwohner in der Kröllwitzer Talstraße aufgeschreckt: An einem der drei letzten verbliebenen alten Fischerhäuser direkt am Ufer der Saale gräbt ein Abrissbagger seine Zähne in das Dach des alten Hauses, das zum malerischen Straßenbild des historischen Kröllwitz gehört. Nun fürchten Anwohner, dass das Häuschen dem Bagger weichen muss.