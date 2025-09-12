Vom Fast-Aus zur neuen Stärke: Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Groß Naundorf feiern das 141-jährige Bestehen. Was für den Umschwung in der Wehr sorgt.

Unfallrettung mitten im Fest. Auf der 141-Jahrfeier der Freiwilligen Feuerwehr Groß Naundorf demonstrieren die Kameraden gemeinsam mit Kameraden aus Prettin einen Autounfall.

Gross Naundorf/MZ. - Auf dem Platz bei der Kirche in Groß Naundorf herrscht Dorffeststimmung. Bierzeltgarnituren werden herangeschafft, Kesselgulasch köchelt, Grillwürste brutzeln. Die Leute sitzen beisammen, genießen das gute Wetter und unterhalten sich. Doch mitten im bunten Treiben steht ein grüner Pkw – verbeult, die Türen blockiert. Zwei Insassen sitzen darin, offensichtlich verletzt. Um sie herum: Schaulustige! Einige machen Fotos, andere schauen gebannt zu. Wer setzt einen Notruf ab – und wie funktioniert das? Denn diesmal ist das „Gaffen“ ausdrücklich erwünscht.