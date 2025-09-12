Weißenfels/MZ - Ein 77-jähriger Mann aus Weißenfels ist Opfer eines Computerbetrugs geworden. Nach Polizeiangaben haben unbekannte Täter dem Senior 1.500 Euro abgeluchst. Wie es hieß, hatte der 77-Jährige am Donnerstag an seinem PC gearbeitet, als sich plötzlich der Bildschirm verdunkelt habe und eine Warnmeldung erschien: „Sie wurden gehackt“. Um den Rechner wieder freischalten zu können, sollte er die angezeigte Telefonnummer anrufen, berichtet die Polizei weiter. Am anderen Ende der Leitung habe sich dann ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter gemeldet. Dieser habe versprochen, die Sperre aufheben zu können – der Senior müsse dafür lediglich ein Programm installieren und dem vermeintlichen Servicemitarbeiter kurzzeitig die Kontrolle über seinen Computer überlassen. Kurze Zeit später hätten die Betrüger das Geld vom Konto des Weißenfelsers abgebucht.