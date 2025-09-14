In Tschechien wurde am Wochenende die Städtepartnerschaft zu Dessau-Roßlau erneuert. Wie die Feierlichkeit begangen wurde.

Das Wappen der Stadt Dessau-Roßlau wird an Roudnice nad Labem übergeben.

Dessau-Rosslau/Roudnice/MZ. - 270 Kilometer entfernt an der Elbe stand am vergangenen Wochenende Dessau-Roßlau im Mittelpunkt des Interesses, wie die Stadt in einer Pressemitteilung berichtet. Denn in der Stadt Roudnice nad Labem in Tschechien wurde die Städtepartnerschaft zu Roßlau festlich gefeiert.