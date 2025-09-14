weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. 20 Jahre Städtepartnerschaft: Ein besonderes Geschenk zum Jubiläum: Dessau-Roßlau übergibt großes Stadtwappen an Roudnice

20 Jahre Städtepartnerschaft Ein besonderes Geschenk zum Jubiläum: Dessau-Roßlau übergibt großes Stadtwappen an Roudnice

In Tschechien wurde am Wochenende die Städtepartnerschaft zu Dessau-Roßlau erneuert. Wie die Feierlichkeit begangen wurde.

14.09.2025, 14:00
Das Wappen der Stadt Dessau-Roßlau wird an Roudnice nad Labem übergeben.
Das Wappen der Stadt Dessau-Roßlau wird an Roudnice nad Labem übergeben. Foto: Chr. Hepner

Dessau-Rosslau/Roudnice/MZ. - 270 Kilometer entfernt an der Elbe stand am vergangenen Wochenende Dessau-Roßlau im Mittelpunkt des Interesses, wie die Stadt in einer Pressemitteilung berichtet. Denn in der Stadt Roudnice nad Labem in Tschechien wurde die Städtepartnerschaft zu Roßlau festlich gefeiert.