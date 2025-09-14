weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Ausbildung im Bauwirtschaftshof Aschersleben: Vom Langzeitpraktikanten zum Azubi: Warum Arion Bender Garten- und Landschaftsbauer werden will

Ausbildung im Bauwirtschaftshof Aschersleben Vom Langzeitpraktikanten zum Azubi: Warum Arion Bender Garten- und Landschaftsbauer werden will

Nach mehreren Jahren Pause bildet der Ascherslebener Bauwirtschaftshof wieder aus. Warum Arion Bender die Entscheidung, sich zu bewerben, leicht gefallen ist.

Von Kerstin Beier 14.09.2025, 14:00
Arion Bender hat sich nach einem Langzeitpraktikum im Ascherslebener Bauwirtschaftshof für eine Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer entschieden.
Arion Bender hat sich nach einem Langzeitpraktikum im Ascherslebener Bauwirtschaftshof für eine Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer entschieden. (Foto: Kerstin Beier)

Aschersleben/MZ - Arion Bender gehört seit Anfang August fest zum Team des Ascherslebener Bauwirtschaftshofes. Wobei das nicht ganz richtig ist, denn schon im Februar hat er ein Langzeitpraktikum im Eigenbetrieb begonnen und in den Monaten danach entschieden, sich auf die ausgeschriebene Lehrstelle zu bewerben. „Ich wollte keinen Bürojob“ sagt der 17-Jährige, der mehrere Stationen durchlaufen hat und es gut findet, körperlich zu arbeiten. „Ich bin mit Abstand der Jüngste hier, bin aber von den Kollegen toll aufgenommen worden.“