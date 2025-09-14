Nach mehreren Jahren Pause bildet der Ascherslebener Bauwirtschaftshof wieder aus. Warum Arion Bender die Entscheidung, sich zu bewerben, leicht gefallen ist.

Aschersleben/MZ - Arion Bender gehört seit Anfang August fest zum Team des Ascherslebener Bauwirtschaftshofes. Wobei das nicht ganz richtig ist, denn schon im Februar hat er ein Langzeitpraktikum im Eigenbetrieb begonnen und in den Monaten danach entschieden, sich auf die ausgeschriebene Lehrstelle zu bewerben. „Ich wollte keinen Bürojob“ sagt der 17-Jährige, der mehrere Stationen durchlaufen hat und es gut findet, körperlich zu arbeiten. „Ich bin mit Abstand der Jüngste hier, bin aber von den Kollegen toll aufgenommen worden.“