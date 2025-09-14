Leuchtende Helden: Kita-Kinder in Annaburg bekommen Warnwesten mit „Paw Patrol“-Motiv
Annaburg gewinnt bei ATU-Losverfahren: Kita Abenteuerland profitiert von bundesweitem Sicherheitsprojekt und erhält 25 Warnwesten. Wie ein Familienvater die Aktion ins Rollen bringt.
14.09.2025, 12:15
Annaburg/MZ. - In Annaburg wurde der bundesweite Warntag nicht nur zum Testen von Warnsystemen genutzt, sondern auch für eine ganz praktische Maßnahme zur Erhöhung der Kindersicherheit. Die kleinen Besucher der Kita „Abenteuerland“ freuten sich über neue Warnwesten, die ihnen künftig mehr Sichtbarkeit im Straßenverkehr bieten.