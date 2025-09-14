weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Leuchtende Helden: Kita-Kinder in Annaburg bekommen Warnwesten mit „Paw Patrol“-Motiv

Leuchtende Helden: Kita-Kinder in Annaburg bekommen Warnwesten mit „Paw Patrol“-Motiv

Annaburg gewinnt bei ATU-Losverfahren: Kita Abenteuerland profitiert von bundesweitem Sicherheitsprojekt und erhält 25 Warnwesten. Wie ein Familienvater die Aktion ins Rollen bringt.

Von Annette Schmidt 14.09.2025, 12:15
Die Kinder der dritten Gruppe der Annaburger Kindertagesstätte freuen sich sehr über ihre leuchtenden Warnwesten, die sie dank des Engagements von Christian Grosch (zweiter von rechts) bekommen haben.
Die Kinder der dritten Gruppe der Annaburger Kindertagesstätte freuen sich sehr über ihre leuchtenden Warnwesten, die sie dank des Engagements von Christian Grosch (zweiter von rechts) bekommen haben. Foto: Annette Schmidt

Annaburg/MZ. - In Annaburg wurde der bundesweite Warntag nicht nur zum Testen von Warnsystemen genutzt, sondern auch für eine ganz praktische Maßnahme zur Erhöhung der Kindersicherheit. Die kleinen Besucher der Kita „Abenteuerland“ freuten sich über neue Warnwesten, die ihnen künftig mehr Sichtbarkeit im Straßenverkehr bieten.