weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Backpacker aus Sachsen-Anhalt:Digitale Nomaden berichten auf Youtube von ihrer Weltreise

Seit dem Sudienabschluss auf Tour Ein Leben auf Weltreise - die digitalen Nomaden aus Mansfeld-Südharz

Clara Bellstedt aus Sangerhausen und Jonathan Barwig aus Winkel leben und arbeiten an vielen Orten auf der Welt. Wie dieses Leben funktioniert.

Von Grit Pommer Aktualisiert: 13.09.2025, 16:07
Clara Bellstedt und Jonathan Barwig am Strand von Holbox in Mexiko. Die beiden Sachsen-Anhalter reisen durch die Welt und verdienen dabei ihren Lebensunterhalt.
Clara Bellstedt und Jonathan Barwig am Strand von Holbox in Mexiko. Die beiden Sachsen-Anhalter reisen durch die Welt und verdienen dabei ihren Lebensunterhalt. Foto: Barwig

Sangerhausen/MZ. - Eigentlich stammen sie aus Sangerhausen und Winkel. Clara Bellstedt (25) und Jonathan Barwig (24) haben ihr Abitur am Scholl-Gymnasium gemacht und danach in Dresden ihre Studienabschlüsse – er in Steuerrecht bei Ernst & Young, sie in Medienforschung mit Wirtschaftswissenschaften und Anglizistik im Nebenfach.