Seit dem Sudienabschluss auf Tour Ein Leben auf Weltreise - die digitalen Nomaden aus Mansfeld-Südharz
Clara Bellstedt aus Sangerhausen und Jonathan Barwig aus Winkel leben und arbeiten an vielen Orten auf der Welt. Wie dieses Leben funktioniert.
Aktualisiert: 13.09.2025, 16:07
Sangerhausen/MZ. - Eigentlich stammen sie aus Sangerhausen und Winkel. Clara Bellstedt (25) und Jonathan Barwig (24) haben ihr Abitur am Scholl-Gymnasium gemacht und danach in Dresden ihre Studienabschlüsse – er in Steuerrecht bei Ernst & Young, sie in Medienforschung mit Wirtschaftswissenschaften und Anglizistik im Nebenfach.