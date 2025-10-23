In vielen Zeitzer Ortsteilen sorgen derzeit zahlreiche Aufkleber auf Verkehrsschildern für Ärger. Die Stadt warnt vor Sachbeschädigung und ruft Bürger zur Mithilfe auf.

Auf vielen Verkehrsschildern in Theißen kleben Sticker. Das Anbringen solcher gilt als Sachbeschädigung und kann teuer werden.

Theißen/MZ. - Nachdem im Sommer in der Region viele Telekom-Kästen mit schwarzer und gelber Farbe besprüht wurden, sind es nun Sticker, die auf Verkehrsschilder in Zeitz und vor allem in den Ortsteilen geklebt wurden.