Vandalismus im Burgenlandkreis Illegale Aufkleber auf Verkehrsschildern – Stadt Zeitz zahlt jährlich Tausende Euro für Reinigung
In vielen Zeitzer Ortsteilen sorgen derzeit zahlreiche Aufkleber auf Verkehrsschildern für Ärger. Die Stadt warnt vor Sachbeschädigung und ruft Bürger zur Mithilfe auf.
23.10.2025, 19:00
Theißen/MZ. - Nachdem im Sommer in der Region viele Telekom-Kästen mit schwarzer und gelber Farbe besprüht wurden, sind es nun Sticker, die auf Verkehrsschilder in Zeitz und vor allem in den Ortsteilen geklebt wurden.