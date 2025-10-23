Zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen ist es auf der A9 am Mittwoch, 22. Oktober, gegen 11 Uhr gekommen.

Skoda schleudert über die A9 bei Dessau - Unfall mit einem Verletzten und 22.000 Euro Schaden

Dessau/MZ. - Zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen ist es auf der A9 am Mittwoch, 22. Oktober, gegen 11 Uhr gekommen. Das Unglück ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Dessau-Süd und Thurland, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor befuhr ein 39-jähriger Fahrer mit seinem Peugeot den mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung Berlin. Als der 39-Jährige auf den linken Fahrstreifen wechselte, kam es zur Kollision mit einem Skoda eines 49-jährigen Fahrers. In Folge des Zusammenstoßes drehte sich der Skoda und kollidierte anschließend mit der linken Leitplanke.

Durch den Unfall wurde der Skoda-Fahrer leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 22.000 Euro.