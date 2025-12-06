Vu Van Thanh bietet im Zeitzer Blumenlädchen in der Wendischen Straße gerade wieder Misteln fürs Weihnachtsfest an. Warum sie gern gekauft werden.

Bräuche und Tradition zu Weihnachten: Wo es dank einer Blumenhändlerin in Zeitz Mistelzweige gibt

Mistel-Zeit im Zeitzer Blumenlädchen in der Innenstadt: Vu Van Thanh bietet die Glücksbringer an.

Zeitz/MZ. - „Ich habe wieder sehr schöne Misteln!“ sagt Vu Van Thanh und strahlt. Vielleicht wundert sich die Vietnamesin, die schon lange in Zeitz zu Hause ist, ein bisschen über die Beliebtheit dieser Pflanze. Schließlich ist sie ja nicht mit solchen Weihnachtstraditionen aufgewachsen – auch wenn die Mistel nun nicht gerade typisch deutsch ist.