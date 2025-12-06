Ehrenamtstag des Burgenlandkreises Fußballstar besucht Burgenlandkreis: Warum das Künstlicher Intelligenz zu verdanken ist
Der Landkreis veranstaltet seinen alljährlichen Ehrenamtstag. Warum dieses Mal der Fußball im Vordergrund stand, wie die Teilnahme von Ex-Nationalspieler Dariusz Wosz zustande kam und wie es um den Frauenfußball in der Region bestellt ist.
06.12.2025, 14:00
Naumburg/Großgörschen/MZ. - Der Burgenlandkreis hat am Donnerstag seinen alljährlichen Ehrenamtstag mit wechselnden Mottos im Kreistagssaal des Landratsamts veranstaltet. Dieses Mal lautete es „Das Runde muss ins Eckige“, weshalb der Fokus auf Fußball lag.