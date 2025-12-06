Ehrenamtstag des Burgenlandkreises Fußballstar besucht Burgenlandkreis: Warum das Künstlicher Intelligenz zu verdanken ist

Der Landkreis veranstaltet seinen alljährlichen Ehrenamtstag. Warum dieses Mal der Fußball im Vordergrund stand, wie die Teilnahme von Ex-Nationalspieler Dariusz Wosz zustande kam und wie es um den Frauenfußball in der Region bestellt ist.