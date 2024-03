Der Lenz will grüßen und schwingt bereits kräftig seine Pinsel und taucht die Region in frische Farben. Was man wo entdecken kann.

Frühling pur herrscht im Zeitzer Blumenlädchen in der Wendischen Straße mitten in der Innenstadt. Vu Van Thanh bietet viele Pflanzen an.

Zeitz/MZ. - Es blüht. Und das Bunt ist bunter als zu jeder anderen Jahreszeit: Der Frühling hat in Zeitz und Umgebung endgültig das Zepter übernommen. Kein Wunder bei Temperaturen, die tagsüber schnell mal 15 Grad und mehr erreichen.

Inhaberin Lisa Horn dekoriert den Eingangsbereich bei Augenoptik Schlöhlein. Foto: René Weimer

Und die Sonne, die von einem strahlenden Märzhimmel scheint, lässt die Forsythiensträucher, die Winterkirschbäume oder die Pflanzgefäße vor den Geschäften und an Fenstern in Zeitz so richtig leuchten. Viele Händler in der Innenstadt dekorieren ihren Eingangsbereich besonders schön, wie auch Lisa Horn, die neue Inhaberin bei Augenoptik Schlöhlein in der Fischstraße.

Liebevoll geschmück ist der große Osterbrunnen vor dem Droyßiger Schloss. In zwei Wochen steht das Osterfest bereits vor der Tür. Foto: René Weimer

So fröhlich sieht Frühling im Töpfercafé Rehmsdorf bei Iris Findeis aus. Foto: René Weimer

Ein wunderschöner Osterbrunnen wurde nicht nur in Hainichen dekoriert, sondern auch vor dem Droyßiger Schloss. Und die lustigen Hasen und Hühner findet man passend dazu im Töpfercafé in Rehmsdorf. In Kretzschau stehen viele Kleingärten und noch mehr wundervoll gestaltete Vorgärten sozusagen in Farbe.

In vielen Gärten und zauberhaften Vorgärten in Kretzschau blüht es. Foto: Angelika Andräs

In Zeitz blühen unterm Märzhimmel derzeit vor allem die Forsythien, Kirschpflaumen oder Winterkirschen in Gelb und strahlendem Weiß. Foto: Angelika Andräs

Alles, was der Frühling hergibt, steht in voller Blüte. Vor allem Krokusse haben jetzt die Märzenbecher abgelöst. Und die ersten Osterglocken, Narzissen und sogar frühe Tulpen versuchen es an geschützter Stelle schon mal mit einer Blüte. Tausendschönchen machen ihrem Namen alle Ehre und schauen frech aus ihren grünen Polstern hervor.

Beliebter Schmuck in der Zeitzer Innenstadt sind Tausendschönchen. Foto: Angelika Andräs

Wer sich selbst noch etwas Frühling verschaffen will, wird in den Blumengeschäften in und um Zeitz fündig. Im Blumenlädchen von Vu Van Thanh in der Wendischen Straße gibt es alles, was das Herz begehrt, um das Zuhause bunt werden zu lassen.