Herzlich willkommen, Liam: 100. Baby in diesem Jahr in der Geburtsstation in Bitterfeld geboren

Bitterfeld/MZ. - Große Freude in Bitterfeld. Auf der Geburtsstation des Goitzsche-Klinikums ist das 100. Baby in diesem Jahr in Bitterfeld zur Welt gekommen. Der Junge wird in der Gemeinde Muldenstein aufwachsen. Das teilt das Gesundheitszentrum mit.

Der kleine Liam erblickte am 9. Mai das Licht der Welt und ist wohlauf. Erschöpft, aber glücklich ist auch die Mutter des strammen Jungen, Marie Jürges. „Für uns ist jede Geburt ein Highlight“, erklärt Hebamme Emily Mieke, die Liam auf die Welt geholfen hat. „Das 100. Baby ist trotzdem noch einmal etwas ganz Besonderes.“

So sieht es auch Dr. René Rottleb, der Geschäftsführer des Goitzsche Klinikums. „Die 100. Geburt bedeutet für uns in erster Linie, dass uns auch in diesem Jahr schon 100 werdende Mütter ihr Vertrauen geschenkt und sich für unser Kreißsaal-Team entschieden haben. Das ist eine tolle Bestätigung unserer Arbeit.“ Die Geburtsstation war nach langer Pause und vielen Protesten erst am 1. Juli 2024 wiedereröffnet worden.