Eine Verschiebung des Großereignisses in der Lutherstadt Wittenberg steht jetzt endgültig fest. Dass die Laga nicht 2027 ausgerichtet wird, hatte sich abgezeichnet.

Landesgartenschau kommt erst 2028 nach Wittenberg

Das Gelände der Kuhlache in Wittenberg wird für die Laga umgestaltet. Dort steht bereits jetzt ein Aussichtsturm.

Magdeburg/Wittenberg/MZ/jjt. - Die für 2027 geplante Landesgartenschau in der Lutherstadt Wittenberg wird um ein Jahr verschoben. Das entschied das Kabinett am Dienstag in Magdeburg und entsprach damit einer Bitte der Wittenberger Stadtverwaltung. Der Hintergrund: