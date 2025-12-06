Einer der Besten der IHK In der Schokoladenfabrik von Halloren die Leidenschaft für eine ganz besondere Praline entdeckt
Luca Stoll hat besonders viel Kraft in seine Ausbildung zum Süßwarentechnologen bei der Halloren Schokoladenfabrik gesteckt. Über Umwege kam er zu seinem Traumjob in Halle. Für seine Abschlussprüfung entwickelte seine eigene Praline. Was seine Oma damit zu tun hat.
06.12.2025, 12:00
Halle (Saale)/MZ. - Nach dem Abitur wollte Luca Stoll aus der Nähe von Magdeburg studieren. Er zog für ein Pflegestudium nach Halle, merkte aber schnell, dass das nicht seine Welt ist. „Ich wollte meine Eltern entlasten und selbst Geld verdienen“, erzählt er.