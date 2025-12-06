Einer der Besten der IHK In der Schokoladenfabrik von Halloren die Leidenschaft für eine ganz besondere Praline entdeckt

Luca Stoll hat besonders viel Kraft in seine Ausbildung zum Süßwarentechnologen bei der Halloren Schokoladenfabrik gesteckt. Über Umwege kam er zu seinem Traumjob in Halle. Für seine Abschlussprüfung entwickelte seine eigene Praline. Was seine Oma damit zu tun hat.