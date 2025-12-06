weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Einer der Besten der IHK: In der Schokoladenfabrik von Halloren die Leidenschaft für eine ganz besondere Praline entdeckt

Einer der Besten der IHK In der Schokoladenfabrik von Halloren die Leidenschaft für eine ganz besondere Praline entdeckt

Luca Stoll hat besonders viel Kraft in seine Ausbildung zum Süßwarentechnologen bei der Halloren Schokoladenfabrik gesteckt. Über Umwege kam er zu seinem Traumjob in Halle. Für seine Abschlussprüfung entwickelte seine eigene Praline. Was seine Oma damit zu tun hat.

Von Isabell Sparfeld 06.12.2025, 12:00
Luca Stoll hat eine der besten Abschlussprüfungen bei der IHK Halle-Dessau im Jahr 2025 abgelegt.
Luca Stoll hat eine der besten Abschlussprüfungen bei der IHK Halle-Dessau im Jahr 2025 abgelegt. (Foto: Isabell Sparfeld)

Halle (Saale)/MZ. - Nach dem Abitur wollte Luca Stoll aus der Nähe von Magdeburg studieren. Er zog für ein Pflegestudium nach Halle, merkte aber schnell, dass das nicht seine Welt ist. „Ich wollte meine Eltern entlasten und selbst Geld verdienen“, erzählt er.