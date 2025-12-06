Der Markt erlebt am Samstag seine zweite Auflage. Was die Organisatoren alles auf die Beine gestellt haben.

Adventszeit in Langendorf - Das ist beim Wichelmarkt los

Gut besucht war die Neuauflage des Wichtelmarktes in Langendorf. Die Veranstaltung wurde 2024 das erste Mal auf dem Gemeindehof im Ort ausgerichtet.

Langendorf/MZ. - Adventsstimmung und Budenzauber werden am Sonnabend, 6. Dezember, wieder in Langendorf herrschen. Es findet der Wichtelmarkt statt – nunmehr zum zweiten Mal in erweiterter Form. Der Wichtelmarkt war 2024 erstmals mit einem überarbeiteten Konzept ausgerichtet worden, mit neuem Ausrichtungsdatum, neuem Veranstaltungsort und neuen Angeboten.