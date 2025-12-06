weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Weihnachten: Adventszeit in Langendorf - Das ist beim Wichelmarkt los

Weihnachten Adventszeit in Langendorf - Das ist beim Wichelmarkt los

Der Markt erlebt am Samstag seine zweite Auflage. Was die Organisatoren alles auf die Beine gestellt haben.

Von Andrea Hamann-Richter 06.12.2025, 11:00
Gut besucht war die Neuauflage des Wichtelmarktes in Langendorf. Die Veranstaltung wurde 2024 das erste Mal auf dem Gemeindehof im Ort ausgerichtet.
Gut besucht war die Neuauflage des Wichtelmarktes in Langendorf. Die Veranstaltung wurde 2024 das erste Mal auf dem Gemeindehof im Ort ausgerichtet. Foto: Stefanie Walther

Langendorf/MZ. - Adventsstimmung und Budenzauber werden am Sonnabend, 6. Dezember, wieder in Langendorf herrschen. Es findet der Wichtelmarkt statt – nunmehr zum zweiten Mal in erweiterter Form. Der Wichtelmarkt war 2024 erstmals mit einem überarbeiteten Konzept ausgerichtet worden, mit neuem Ausrichtungsdatum, neuem Veranstaltungsort und neuen Angeboten.