„Köthener Heimatfibel“ Wie Köthener so reden: Autorin Verena Schiffner bringt Wörterbuch heraus
In ihrer „Köthener Heimatfibel“ hält Autorin Verena Schiffner fest, wie hier gesprochen wird. Obwohl es das Buch noch nicht im Handel gibt, ist die Nachfrage schon jetzt beachtlich.
12.11.2025, 14:02
Köthen/MZ. - Mit dieser Resonanz hat Verena Schiffner nicht gerechnet. Seit wenigen Tagen bewirbt die Autorin aus Köthen ihr neues Buch. Und schon ist die Liste mit Vorbestellungen gleich mehrere Seiten lang.