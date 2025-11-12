„Köthener Heimatfibel“ Wie Köthener so reden: Autorin Verena Schiffner bringt Wörterbuch heraus

In ihrer „Köthener Heimatfibel“ hält Autorin Verena Schiffner fest, wie hier gesprochen wird. Obwohl es das Buch noch nicht im Handel gibt, ist die Nachfrage schon jetzt beachtlich.