  4. Turnier im Ballhaus: Ascherslebener Abiturienten bessern mit Volleyballturnier ihre Abikasse auf

Die Ascherslebener Gymnasiasten des Stephaneums sammeln bei einem Volleyballturnier im Ballhaus Geld für ihre Abikasse.

Von Anja Riske 27.01.2026, 16:15
Die „Netztester“ (schwarz) im Match gegen den PSV Aschersleben. (Foto: Anja Riske)

Aschersleben/MZ - Nach der erfolgreichen Premiere in der Sporthalle des Stephaneums haben auch die diesjährigen Abiturienten des Gymnasiums am Sonnabend ein Volleyballturnier veranstaltet, um die Abikasse aufzubessern – dieses Mal sogar in der Arena des Ascherslebener Ballhauses.