Die Ascherslebener Gymnasiasten des Stephaneums sammeln bei einem Volleyballturnier im Ballhaus Geld für ihre Abikasse.

Die „Netztester“ (schwarz) im Match gegen den PSV Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Nach der erfolgreichen Premiere in der Sporthalle des Stephaneums haben auch die diesjährigen Abiturienten des Gymnasiums am Sonnabend ein Volleyballturnier veranstaltet, um die Abikasse aufzubessern – dieses Mal sogar in der Arena des Ascherslebener Ballhauses.