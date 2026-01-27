Turnier im Ballhaus Ascherslebener Abiturienten bessern mit Volleyballturnier ihre Abikasse auf
Die Ascherslebener Gymnasiasten des Stephaneums sammeln bei einem Volleyballturnier im Ballhaus Geld für ihre Abikasse.
27.01.2026, 16:15
Aschersleben/MZ - Nach der erfolgreichen Premiere in der Sporthalle des Stephaneums haben auch die diesjährigen Abiturienten des Gymnasiums am Sonnabend ein Volleyballturnier veranstaltet, um die Abikasse aufzubessern – dieses Mal sogar in der Arena des Ascherslebener Ballhauses.