Ende 2024 war ein Mann aus Köthener verurteilt worden, weil er sich an vier Mädchen vergangen hatte, darunter seine Enkelin. Auch seine Stieftochter sagte im Prozess, sie sei missbraucht worden. Was wurde aus den Vorwürfen?

Verjährt, nicht strafbar, nicht beweisbar? Was wurde aus Ermittlungen zu möglichen Sexualstraftaten gegen Köthener?

Der Angeklagte war 2024 bereits einmal verurteilt worden.

Köthen/Dessau/MZ. - Die Ermittlungen wegen des Verdachtes auf Sexualstraftaten gegen einen Mann aus Köthen sind abgeschlossen. Das teilte Pressesprecher Frank Pieper von der Staatsanwaltschaft Dessau-Rosslau am Donnerstag dieser Woche auf MZ-Nachfrage mit. Das Verfahren sei bereits im November vergangenen Jahres eingestellt worden mangels hinreichenden Tatverdachts, hieß es weiter.